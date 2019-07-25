В Туле «пятерка» врезалась в КамАЗ, погиб подросток

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В четверг, 25 июля, в Туле «пятерка» врезалась в прицеп КамАЗа, погиб подросток, трое пострадали. Об этом пишет
По предварительной информации, в стоявший на светофоре КамАЗ с прицепом для перевозки бетонных плит на высокой скорости врезался ВАЗ-2105. В салоне легковушки в этот момент находились четыре молодых человека.
В результате ДТП погиб 17-летний, предположительно, водитель автомобиля. Троих пассажиров госпитализировали в тяжелом состоянии.
Полицейские выясняют причину и обстоятельства аварии.
Фото Сергея Старикова
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