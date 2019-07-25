В Тамбовской области столкнулся бензовоз и две фуры, есть погибший

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 25 июля, в Знаменском районе столкнулся бензовоз и фура. Об этом сообщили в
По предварительной информации, в 12:10 на 472-м километре федеральной трассы Р-22 водитель МАЗа выехал на встречную полосу, где по касательной задел две фуры DAF и Volvo, двигавшиеся по своей полосе движения. Посленяя вылетела в кювет и перевернулась.
В ведомстве отметили, что топливо из бензовоза не разлилось.
Так, из-за аварии оказалась заблокирована одна из полос трассы, сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. В результате происшествия погиб водитель бензовоза, и пострадали остальные участники ДТП.
Фото с портала go68
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСтало известно, кто выступит для рязанцев на Дне города
|
cледующая новость →Улицу Есенина перекроют на три дня. Изменение движения общественного транспорта
Мы продолжаем знакомить вас с местами, где можно вкусно пообедать или перекусить в Рязани.