В тамбовском Сампуре освятили крест на месте строительства храма Георгию Победоносцу

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В среду, 24 июля, в селе Сампур освятили крест на месте строительства храма в честь великомученика Георгия Победоносца. Обряд освящения провел митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, пишет
В 1898 году в селе на средства прихожан построили каменную церковь во имя покровителя русских воинов — святого великомученика Георгия Победоносца. В советское время храм разрушили, а строительные материалы пошли на постройку клуба, который позже сгорел.
Фото с сайта тамбовской митрополии
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