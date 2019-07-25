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22:56, 25 июля 2019 611
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В следующем году реконструируют перекресток у «Глобуса»

В следующем году реконструируют перекресток у «Глобуса»

В 2020 году перекресток улиц Советской Армии и Большой, а также Касимовского и Муромского шоссе реконструируют. Об этом на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте» сообщила администрация Рязани.

В сообщении отметили, что проект находится в стадии разработки.

К его реализации планируют приступить в следующем году, после согласования и утверждения.

Ранее в мэрии сообщали, что перекресток около «Глобуса» расширят. Фото Google Maps


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