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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Шиловском районе утонул мужчина. Об этом сообщила
Тело подняли из Оки у населенного пункта Ерахтур в 12:45 четверга, 25 июля.
К работам привлекали шесть единиц техники и 15 спасателей.
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