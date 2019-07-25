В Рязани приземлились китайские бомбардировщики и белорусские штурмовики

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На международный конкурс «Авиадартс-2019» прибыли авиационные экипажи иностранных команд. Об этом сообщил телеканал «
На аэродроме в Дягилеве приземлились стратегические бомбардировщики Xian H-6, транспортники Shaanxi Y-9 и Ил-76 ВВС Народно-освободительной армии Китая, а также белорусские самолеты Як-130 и вертолеты Ми-8 и Ми-24.
До конца недели на конкурс прибудут бомбардировщики JH-7A, истребители J-10 ВВС Китая, истребители Су-30 и вертолеты Ми-35 и Ми-171 ВВС Казахстана.
Международный конкурс «Авиадартс-2019» пройдет в период с 5 по 17 августа. В нем примут участие 43 экипажа от четырех стран. Летная часть соревнований состоится на полигоне Дубровичи под Рязанью.
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