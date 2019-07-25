В одной из городской больниц Владимира сменится главврач

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во владимирской больнице №2 в начале августа сменится главный врач. Об этом пишет
Прежний главврач Игорь Тихонов написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Михаил Суханов сейчас занимает должность врача в городской БСМП. Ранее он руководил онкодиспансером, горбольницей №5 и региональной ОКБ. Фото с сайта «Zebra TV»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани ищут очевидцев ДТП, произошедшего на трассе М-5 в мае
|
cледующая новость →ДТП спровоцировало крупную пробку на Солотчинском мосту
Мы продолжаем знакомить вас с местами, где можно вкусно пообедать или перекусить в Рязани.