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9:30, 25 июля 2019 159
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В одной из городской больниц Владимира сменится главврач

В одной из городской больниц Владимира сменится главврач

Во владимирской больнице №2 в начале августа сменится главный врач. Об этом пишет сайт «ZebraTV», ссылаясь на заседание комитетов местного горсовета.

Прежний главврач Игорь Тихонов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Михаил Суханов сейчас занимает должность врача в городской БСМП. Ранее он руководил онкодиспансером, горбольницей №5 и региональной ОКБ. Фото с сайта «Zebra TV»


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