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12:01, 25 июля 2019 294
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В одном из тульских садов горожане встретили лису

В одном из тульских садов горожане встретили лису

В Баташевском саду туляки встретили лису. Соответствующие фотографии появились в соцсетях, пишет портал Myslo.

По сообщению СМИ, хищник спокойно гуляет по саду, не опасаясь людей. Так как с начала года в регионе зарегистрировали восемь случав бешенства животных, ветеринары рекомендуют относиться к таким «гостям» с осторожностью — животное вполне может оказаться больным.

Фото пользователя Sammy/Myslo


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