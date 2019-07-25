В одном из тульских садов горожане встретили лису

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В Баташевском саду туляки встретили лису. Соответствующие фотографии появились в соцсетях, пишет
По сообщению СМИ, хищник спокойно гуляет по саду, не опасаясь людей. Так как с начала года в регионе зарегистрировали восемь случав бешенства животных, ветеринары рекомендуют относиться к таким «гостям» с осторожностью — животное вполне может оказаться больным.
Фото пользователя Sammy/Myslo
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