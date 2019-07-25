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В Клепиковском районе пенсионер чуть не задушил инвалида I группы. Инцидент произошел в селе Криуша, сообщила
Известно, что 60-летний мужчина пришел к 49-летнему знакомому, чтобы выпить с ним. Во время застолья гость вспомнил, что когда-то хозяин дома ударил его. Произошел конфликт, во время которого пенсионер начал душить инвалида.
Сожительница потерпевшего поспешила вмешаться и оттащила нападавшего, а 49-летний мужчина вызвал полицию.
Прибывшие правоохранители успокоили буяна. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.
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