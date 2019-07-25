RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Канищеве группа подростков напала на мужчину. Видео с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».
По словам очевидцев, инцидент произошел в среду, 24 июля, в 22:00 во дворе дома №16 корпус 1.
«Группа подростков избила мужчину за просьбу вести себя потише, так как его окна выходят во двор», — написал автор сообщения.
Очевидец отметил, что в ролике можно увидеть только конец драки. По его словам, информация передана в правоохранительные органы.
Официальной информации о произошедшем нет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПропавшего 16-летнего подростка нашли живым
|
cледующая новость →Рязанцев попросили сдать кровь для многодетной матери
Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.