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20:42, 25 июля 2019 915
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В Канищеве подростки избили мужчину — соцсети 1

В Канищеве подростки избили мужчину — соцсети

В Канищеве группа подростков напала на мужчину. Видео с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».

По словам очевидцев, инцидент произошел в среду, 24 июля, в 22:00 во дворе дома №16 корпус 1.

«Группа подростков избила мужчину за просьбу вести себя потише, так как его окна выходят во двор», — написал автор сообщения.

Очевидец отметил, что в ролике можно увидеть только конец драки. По его словам, информация передана в правоохранительные органы.

Официальной информации о произошедшем нет.


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