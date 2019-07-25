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10:53, 25 июля 2019 620
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В Кадоме 16-летний мотоциклист без «прав» столкнулся с «десяткой»

В Кадоме 16-летний мотоциклист без «прав» столкнулся с «десяткой»

Фото: УМВД по Рязанской области

В среду, 24 июля, около 22:00 рядом с домом №8 на улице Свободы в ДТП попал 16-летний мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительной информации, 64-летний житель Рязанской области, управлявший «десяткой» «допустил касательное столкновение» с мотоциклом на «встречке». За рулем был 16-летний водитель без «прав».

Мотоциклист обращался за медпомощью.

Обстоятельства ДТП уточняются.


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