В Кадоме 16-летний мотоциклист без «прав» столкнулся с «десяткой»

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Фото: УМВД по Рязанской области
В среду, 24 июля, около 22:00 рядом с домом №8 на улице Свободы в ДТП попал 16-летний мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
По предварительной информации, 64-летний житель Рязанской области, управлявший «десяткой» «допустил касательное столкновение» с мотоциклом на «встречке». За рулем был 16-летний водитель без «прав».
Мотоциклист обращался за медпомощью.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.