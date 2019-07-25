В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах

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В Госдуме предложили сделать полностью бесплатным образование в регионах, граничащих с иностранными государствами. Об этом передает
Он высказал мнение, что это повысит привлекательность образования в приграничных зонах.
По мнению Чернышова, после учебы выпускники смогут остаться работать в этих регионах, что позволит бороться с оттоком молодежи.
Также он предложил увеличить квоту в вузах этих регионов для русскоговорящих иностранцев.
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