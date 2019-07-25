В ДТП в Клепиковском районе пострадали два человека

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Фото: УМВД по Рязанской области
В ДТП, произошедшем вечером в среду, 24 июля, в Клепиковском районе, пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 34-м километре автодороги «Спас-Клепики — Рязань».
По предварительной информации, 55-летняя рязанка на Renault Logan, двигаясь в сторону Спас-Клепиков, не справилась с управлением и столкнулась на «встречке» с Mercedes под управлением 55-летнего жителя Сасова.
Водитель Renault, а также 38-летняя пассажирка Mercedes обращались за медпомощью.
Все обстоятельства аварии уточняются.
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