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10:38, 25 июля 2019 68
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В ДТП в Клепиковском районе пострадали два человека

В ДТП в Клепиковском районе пострадали два человека

Фото: УМВД по Рязанской области

В ДТП, произошедшем вечером в среду, 24 июля, в Клепиковском районе, пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 34-м километре автодороги «Спас-Клепики — Рязань».

По предварительной информации, 55-летняя рязанка на Renault Logan, двигаясь в сторону Спас-Клепиков, не справилась с управлением и столкнулась на «встречке» с Mercedes под управлением 55-летнего жителя Сасова.

Водитель Renault, а также 38-летняя пассажирка Mercedes обращались за медпомощью.

Все обстоятельства аварии уточняются.

Ранее появилось видео с места ДТП,


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