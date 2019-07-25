В августе в Нижнем парке Липецка перекроют участок с аттракционами

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В августе в Липецке перекроют участок Нижнего парка с аттракционами. Об этом пишет
По информации пресс-службы, сейчас проходит первый этап благоустройства. Работники служб реконструируют лестничные марши и подпорные стены, а также меняют тротуарную плитку и бордюры.
Второй этап затронет центральную часть парка, поэтому участок с аттракционами и прилегающие к нему аллеи перекроют.
В ближайшее время чиновники обсудят графики работ, дизайн, установку малых архитектурных форм, систем видеонаблюдения.
Фото администрации Липецка
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