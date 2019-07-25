Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:01, 25 июля 2019 427
 0    0

Улицу Есенина перекроют на три дня. Изменение движения общественного транспорта

Улицу Есенина перекроют на три дня. Изменение движения общественного транспорта

Из-за ремонта теплотрассы, на перекрестках улиц Есенина и Грибоедова с 21:00 26 июля до 24:00 29 июля и улиц Есенина и Фирсова с 22:00 26 июля до 24:00 29 июля будет закрыто движение транспорта. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

На это время движение общественного транспорта изменится.

Троллейбусы

  • №№3 и 8 при движении на участке улично-дорожной сети между остановками «Дом художника» и «Кальное» поедут по улицам Маяковского, Есенина, Горького, Новой в прямом и обратном направлении;
  • №13 ходить не будут.

Автобусы

  • №13 при движении между остановками ТЦ «Круиз» и «Цирк» будут следовать по Окскому проезду, улицам Свободы, Ленина в прямом и обратном направлении;
  • №14 при движении от ТЦ «Круиз» поедут по Окскому проезду, улицам Свободы, Ленина, Есенина, далее — по своему маршруту. При движении из поселка Шлаковый до остановки пункта «Музыкальный театр» поедут по своему маршруту, далее по улице Новой, Касимовскому шоссе, улицам Кальной, Есенина, далее по своему маршруту;
  • №№8, 12, 16, 21, 23 при движении по Касимовскому шоссе в сторону города будут следовать до остановки «Кальное», далее по Новой улице — улице Циолковского, далее по своим маршрутам.

Маршрутки

  • №№65, 66, 99 при движении по Касимовскому шоссе в сторону города поедут до останки «Мясокомбинат», далее в прямом и обратном направлении по Безымянному переулку до Кальной улицы, Окскому проезду, улицам Свободы, Ленина, далее — по своим маршрутам;
  • №№47, 53 при движении по Касимовскому шоссе в сторону города поедут до остановки «Кальное» далее по Новой улице, улице Циолковского в прямом и обратном направлении;
  • №95 между остановками «Кальная улица» и «Приобанк» поедут по Касимовскому шоссе, улицам Новой, Циолковского, Есенина в прямом и обратном направлении.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
«Немножко фанатик». Каким должен быть «безупречный» следователь?

«Немножко фанатик». Каким должен быть «безупречный» следователь?

Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:28, 14 июля 2019 21 181
Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире 2
17:44, 13 июля 2019 19 675
Румынская теннисистка Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона
16:15, 12 июля 2019 16 626
В Туле открыли мемориальную доску легендарной велогонщице Любови Кочетовой
22:12, 12 июля 2019 13 904
Штаб для поиска десятилетнего пропавшего мальчика открыли в Приокском
17:30, 16 июля 2019 12 995
Команда «Автоимпорта» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум