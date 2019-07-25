Туляки раскритиковали новую городскую беседку

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Жители Пролетарского района Тулы не оценили новую беседку на территории центра образования на улице Кутузова. Об этом сообщил
Горожане возмутились от исполнения и формы беседки, сравнив ее с увеличенной контейнерной площадкой для мусора.
Также они заявили, что предполагаемая цена конструкции составила около 600 тысяч рублей. В мэрии отметили, что стоимость объекта по смете составила составила 344 706 рублей, а после аукциона подрядчик построил ее за 258 529 рублей.
Фото портала «Тульские новости»
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.