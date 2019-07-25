Тамбовчанка получила семь лет за убийство сожителя

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Фото: Pixabay.com
Во вторник, 23 июля, Советский райсуд приговорил тамбовчанку на семь лет за убийство сожителя. Об этом рассказали в
Суд установил, что в апреле 2019 года 42-летняя женщина распивала спиртные напитки со своим сожителем у себя дома. После изрядного подпития между собутыльниками произошла ссора. Мужчина, ранее неоднократно избивавший сожительницу, дважды ударил её руками по голове.
В ответ осужденная схватила кухонный нож и ударила обидчика в область сердца. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
Приговор в силу не вступил.
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