Тамбовчан в возрасте 55+ пригласили поучаствовать в танцевальном флешмобе

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В пятницу, 25 июля, в Тамбове пройдет массовый общероссийский танцевальный флешмоб «Танцуй-Тамбов, танцуй-Россия» по танцевальному направлению «Зумба голд». Акция пройдет на площади Музыки, пишет
Танцевальный флешмоб проводится в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».
Акцию также поддержат Ижевск, Архангельск, Майкоп, Ульяновск, Курск, Воронеж, Волгоград, Мурманск, Сахалин и другие.
В прошлом году 360 тамбовчан поддержали первый столичный танцевальный марафон «Московское долголетие» на который собралось 1077 участников со всей страны. Средний возраст танцоров — 65 лет, а самым старшим участником стала 87 летняя Антонина Митякина, из Тамбовского дома-интерната для ветеранов войны и труда.
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