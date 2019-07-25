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15:08, 25 июля 2019 259
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Служба безопасности Украины задержала российский танкер

Служба безопасности Украины задержала российский танкер

Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma «за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе». Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В порт судно зашло под именем NIKA SPIRIT. 15 должностных лиц высшего российского военного руководства проходят в качестве подозреваемых по делу.

На судне прошел обыск, также сотрудники СБУ допросили экипаж.

Готовится ходатайство об аресте судна.

Напомним, 25 ноября прошлого года корабли ВМС Украины нарушили российскую границу и зашли в закрытую территорию, двигаясь к Керченскому проливу. Нарушителей задержали. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы.

Фото СБУ


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