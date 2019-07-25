Служба безопасности Украины задержала российский танкер

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma «за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе». Об этом передает
В порт судно зашло под именем NIKA SPIRIT. 15 должностных лиц высшего российского военного руководства проходят в качестве подозреваемых по делу.
На судне прошел обыск, также сотрудники СБУ допросили экипаж.
Готовится ходатайство об аресте судна.
Напомним, 25 ноября прошлого года корабли ВМС Украины
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Крыму экстренно сел пассажирский самолет
|
cледующая новость →Из-за резкого торможения тамбовчанка упала в салоне автобуса
Мы продолжаем знакомить вас с местами, где можно вкусно пообедать или перекусить в Рязани.