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В возрасте 92 лет скончался президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси. Об этом передает «
Президент Туниса умер в военном госпитале. Его госпитализировали 24 июля из-за тяжелой болезни.
Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году. Это был первый свободно избранный президент Туниса.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.