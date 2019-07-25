Шацкий рецидивист напился и ограбил двух женщин

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В Шацке задержали 29-летнего молодого человека, который ограбил двух женщин. Об этом сообщила
Известно, что ранее подозреваемого уже судили за подобное преступление.
В полицию обратились две 36-летний жительницы района. У одной из них пьяный злоумышленник силой отобрал сумочку с деньгами и телефоном, у другой сорвал с шеи золотую цепочку.
Молодого человека разыскали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.