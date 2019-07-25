Рязанцев попросили сдать кровь для многодетной матери

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Рязанцев попросили сдать кровь для Елены Кулаковой, матери троих детей. 44-летней женщине поставили диагноз «лейкоз», ей срочно требуется первая отрицательная кровь.
В настоящее время рязанка находится в отделении гематологии ОКБ.
Донорами могут стать желающие, достигшие 18 лет. Кровь принимают на станции переливания при ОКБ в Канищеве с 08:30 до 12:00 с понедельника по пятницу. При себе необходимо иметь паспорт с отметкой о постоянной регистрации в Рязани или области.
Более подробную информацию можно получить у
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