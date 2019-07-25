Рядом с одной из липецких школ перекрыли движение из-за ремонта теплосети

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Рядом со школой №45 по улице Папина перекрыли движение. Об этом сообщил
Ремонтные работы планируют закончить в пятницу, 2 августа.
В настоящее время проводятся аварийные работы по ремонту теплосетей на улице Доватора. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда. Фото администрации Липецка
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