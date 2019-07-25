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9:59, 25 июля 2019 198
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Российские магазины пригрозили Центробанку бойкотом

Российские магазины пригрозили Центробанку бойкотом

Ритейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей. Недовольство представителей бизнеса вызвал тарифный коридор в 0,2-0,7% от суммы покупок, оплаченных через QR-коды, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной

По замыслу Центробанка, в будущем система быстрых платежей позволит оплачивать услуги по QR-коду. Представители ассоциаций направили председателю регулятора письмо с недовольством тарифным коридором 0,2-0,7%.

По мнению представителей организаций, банки будут предлагать услуги по эквайрингу по верхней границе коридора, превышая существующие ставки для крупного бизнеса.

Как утверждают в АКТИ, систему не станут использовать. Оптимальными расценками посчитали 0,3-0,4%.

В банках также высказали недовольство установленным коридором. По мнению собеседников газеты, такие тарифы ниже себестоимости и отбивают интерес к развитию услуги быстрых платежей.


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