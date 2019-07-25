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Разметку калужских дорог нарисовали по ямам. Соответствующие фото и сообщения разместили в соцсетях в среду, 24 июля, пишет
Разметку на ямах горожане заметили на улицах Горького, Энгельса и переулке Труда.
В горадминистрации комментировать ситуацию не стали, однако, замначальника управления городского хозяйства Игорь Бугаенко коротко отметил, что замечание о недопустимости нанесения разметки на «неасфальтированое» покрытие справедливо.
«Разберемся, к виновным примем соответствующие меры», — сказал он.
Фото с портала «kp40.ru»
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