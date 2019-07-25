Полиция подключилась к поискам 83-летнего грибника из Шиловского района

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Полиция подключилась к поискам 83-летнего Валентина Сенюкова из села Красный холм Шиловского района. 16 июля он ушел за грибами и не вернулся.
Ранее
Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые с проседью.
Одежда: серая футболка, черные трико, белый медицинский халат, белая кепка, резиновые сапоги.
Особые приметы: на стопе имеется нарост от перелома.
«Силами сотрудников полиции была неоднократно обследована территория лесного массива, где, предположительно, мог находится мужчина, в том числе с использованием квадрокоптера. Заведено розыскное дело», — говорится в сообщении.
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