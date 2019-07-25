Под Рязанью сгорела «семерка». Фото

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Фото: УМВД по Рязанской области
В среду, 24 июля, в Рязанском районе сгорела «семерка». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По предварительным данным, около 21:00 на 288 километре дороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 41-летний водитель на Kia Optima, который двигался со стороны Михайлова в сторону Рязани, превысил скорость и на встречке врезался в «семерку». За рулем последнего автомобиля находился 34-летний житель Мурманской области. От удара «семерка» воспламенилась и полностью сгорела.
В ДТП пострадал водитель ВАЗа, а также его 62-летний пассажир.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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