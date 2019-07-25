Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:45, 25 июля 2019 49
 0    0

На тамбовском фестивале «Песни над Цной» выступит Александр Олешко

На тамбовском фестивале «Песни над Цной» выступит Александр Олешко

Фото: Kinopoisk.ru

На шестом ежегодном фестивале «Песни над Цной» выступит актер Вахтанговского театра Александр Олешко. Кроме него, в Тамбов могут приехать ведущая солистка Большого театра Агунда Кулаева и солист Московского театра Новая Опера им. Е.В. Колобова Алексей Татаринцев, пишет портал LifeTambov.ru.

Фестиваль пройдет на берегу реки Цны, в субботу, 10 августа. Откроют его лодочным променад-концертом, иллюстрирующим детали культурной жизни уездного Тамбова первого десятилетия XX века. После этого начнется многочасовой музыкальный марафон, в котором, помимо классической музыки, будут звучать народные и современные песни.

На сей раз репертуар «Песен над Цной» будет посвящен году театра. По предварительным данным, в нем примут участие все тамбовские театры. Также, на праздник может приехать Кубанский казачий хор.

Закончится фестиваль массовым исполнением гимна фестиваля и красочным фейерверком.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
«Немножко фанатик». Каким должен быть «безупречный» следователь?

«Немножко фанатик». Каким должен быть «безупречный» следователь?

Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:28, 14 июля 2019 21 124
Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире 2
17:44, 13 июля 2019 19 660
Румынская теннисистка Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона
16:15, 12 июля 2019 16 617
В Туле открыли мемориальную доску легендарной велогонщице Любови Кочетовой
22:12, 12 июля 2019 13 884
Штаб для поиска десятилетнего пропавшего мальчика открыли в Приокском
17:30, 16 июля 2019 12 973
Команда «Автоимпорта» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум