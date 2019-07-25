На тамбовском фестивале «Песни над Цной» выступит Александр Олешко

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Фото: Kinopoisk.ru
На шестом ежегодном фестивале «Песни над Цной» выступит актер Вахтанговского театра Александр Олешко. Кроме него, в Тамбов могут приехать ведущая солистка Большого театра Агунда Кулаева и солист Московского театра Новая Опера им. Е.В. Колобова Алексей Татаринцев, пишет
Фестиваль пройдет на берегу реки Цны, в субботу, 10 августа. Откроют его лодочным променад-концертом, иллюстрирующим детали культурной жизни уездного Тамбова первого десятилетия XX века. После этого начнется многочасовой музыкальный марафон, в котором, помимо классической музыки, будут звучать народные и современные песни.
На сей раз репертуар «Песен над Цной» будет посвящен году театра. По предварительным данным, в нем примут участие все тамбовские театры. Также, на праздник может приехать Кубанский казачий хор.
Закончится фестиваль массовым исполнением гимна фестиваля и красочным фейерверком.
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