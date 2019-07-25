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13:05, 25 июля 2019 142

На рязанских заправках протестируют новое топливо с реактором

На рязанских заправках протестируют новое топливо с реактором

Сеть заправок «Импульс» выпустила на рынок новое топливо Reactor. По словам представителей АЗС, технология сохраняет топливо таким, каким оно вышло с завода — без испарения, без загрязнения, без окисления и без использования любых присадок.

Кроме того, «Импульс» решил «развеять миф о том, что в Рязани все льется из одной бочки» и поменял поставщика топлива. Теперь компания сотрудничает с Московским нефтеперерабатывающим заводом.

«Это самое современное предприятие в России и Восточной Европе с максимально качественным продуктом», — отметили представители АЗС.

Они также сообщили, что топливо Reactor отличает от других:

  • бережная транспортировка с сохранением легких фракций топлива (легкие фракции облегчают холодный запуск, ускоряют прогрев, улучшают воспламеняемость смеси в цилиндрах; в результате снижается износ мотора и повышается его мощность);
  • хранение по технологии COVERBALL®;
  • предотвращение испарения и многоуровневая система очистки.

«В результате автолюбитель получает топливо, как с завода, — чистое и сбалансированное. А это гарантирует мощность, экономию и чистый мотор автомобиля», — подчеркнули специалисты.

Теперь, по словам сотрудников «Импульса», осталось только протестировать новое топливо. «Для этого нужно просто заправить полный бак и прокатиться. Разницу будет просто невозможно не заметить», — заключили в компании.


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