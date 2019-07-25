На рязанских заправках протестируют новое топливо с реактором

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Кроме того, «Импульс» решил «развеять миф о том, что в Рязани все льется из одной бочки» и поменял поставщика топлива. Теперь компания сотрудничает с Московским нефтеперерабатывающим заводом.
«Это самое современное предприятие в России и Восточной Европе с максимально качественным продуктом», — отметили представители АЗС.
Они также сообщили, что топливо Reactor отличает от других:
«В результате автолюбитель получает топливо, как с завода, — чистое и сбалансированное. А это гарантирует мощность, экономию и чистый мотор автомобиля», — подчеркнули специалисты.
Теперь, по словам сотрудников «Импульса», осталось только протестировать новое топливо. «Для этого нужно просто заправить полный бак и прокатиться. Разницу будет просто невозможно не заметить», — заключили в компании.
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