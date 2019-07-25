Мусорный полигон в Божаткове вывели за пределы Рязани

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Гордума утвердила изменения в Генплан и вывела мусорный полигон в Божаткове за пределы Рязани. Соответствующее решение депутаты приняли на заседании в четверг, 25 июля.
В результате изменений границы города уменьшились на 46 гектаров. Ранее директор регионального мусорного оператора «Эко-Пронск» Валерий Матюхин
Напомним, в июле прошли публичные слушания, на которых сообщили, что закрытие полигона намечено на 2021 года.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.