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12:38, 25 июля 2019 263
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Мусорный полигон в Божаткове вывели за пределы Рязани

Мусорный полигон в Божаткове вывели за пределы Рязани

Гордума утвердила изменения в Генплан и вывела мусорный полигон в Божаткове за пределы Рязани. Соответствующее решение депутаты приняли на заседании в четверг, 25 июля.

В результате изменений границы города уменьшились на 46 гектаров. Ранее директор регионального мусорного оператора «Эко-Пронск» Валерий Матюхин пояснил, что это требуется для получения финансирования на рекультивацию свалки.

Напомним, в июле прошли публичные слушания, на которых сообщили, что закрытие полигона намечено на 2021 года.


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