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Фото: Pixabay.com
Липецкий бизнесмен изуродовал знакомую фарфоровой кружкой с пивом. Уголовное дело рассмотрел Правобережный райсуд Липецка, пишет
По данным расследования, осужденный познакомился с девушкой в ночь с 28 на 29 апреля в квартире в центре Липецка. В ней собралась шумная компания: бизнесмен и его приятель приехали в гости к девушке последнего, у той дома уже была ее сестра. Парни и девушки пили пиво, разлив его в фарфоровые кружки. В итоге фигурант дела и потерпевшая оказались на балконе. Девушка, по словам осужденного, была в плохом настроении и постоянно его оскорбляла. Бизнесмен просил ее прекратить ругаться и в ходе ссоры мужчина якобы нечаянно нанес ей удар фарфоровой кружкой, отчего девушка получила травмы, оцененные врачами, как вред здоровью средней тяжести.
Свидетели утверждали, что мужчина буквально «расплющил» чашку с пивом о лицо потерпевшей. Девушка получила множественные переломы костей носа и черепно-мозговую травму.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к двум годам колонии-поселения. Также преступнику придется оплатить расходы потерпевшей на юристов (84 тысячи рублей) и выплатить ей компенсацию морального вреда в 200 тысяч рублей.
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