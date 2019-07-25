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15:01, 25 июля 2019 332
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Из-за резкого торможения тамбовчанка упала в салоне автобуса

Из-за резкого торможения тамбовчанка упала в салоне автобуса

Из-за резкого торможения тамбовчанка упала в салоне автобуса. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Инцидент произошел вечером в среду, 24 июля, на улице Мичуринской, недалеко от пересечения с улицей Магистральной.

По предварительной информации, 37-летний водитель автобуса, движущегося по маршруту №55, резко затормозил, чтобы не столкнуться с двигающимся впереди транспортным средством.

В результате экстренной остановки 88-летняя пассажирка автобуса не удержалась и упала в салоне, получив различные травмы. Пенсионерку госпитализировали.


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