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Из-за резкого торможения тамбовчанка упала в салоне автобуса. Об этом сообщил
Инцидент произошел вечером в среду, 24 июля, на улице Мичуринской, недалеко от пересечения с улицей Магистральной.
По предварительной информации, 37-летний водитель автобуса, движущегося по маршруту №55, резко затормозил, чтобы не столкнуться с двигающимся впереди транспортным средством.
В результате экстренной остановки 88-летняя пассажирка автобуса не удержалась и упала в салоне, получив различные травмы.
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