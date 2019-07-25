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14:58, 25 июля 2019 181
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Гроза и туман. Прогноз погоды в Рязанской области на пятницу

Гроза и туман. Прогноз погоды в Рязанской области на пятницу

В пятницу, 26 июля, в Рязанской области ожидаются грозы и туман. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза. Ночью и утром местами туман.

Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду, при грозе порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +12, +17 градусов, днем +23, +28 градусов.


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