Гроза и туман. Прогноз погоды в Рязанской области на пятницу

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В пятницу, 26 июля, в Рязанской области ожидаются грозы и туман. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет переменная облачность. Местами небольшой дождь, в отдельных районах гроза. Ночью и утром местами туман.
Ветер восточный, северо-восточный, 6-11 метров в секунду, при грозе порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +12, +17 градусов, днем +23, +28 градусов.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.