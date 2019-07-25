Гордума утвердила повышение зарплат муниципальных служащих

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Городская дума утвердила повышение зарплат муниципальных служащих на 4,3%. Решение приняли на заседании в четверг, 25 июля.
Так, размер ежемесячного денежного поощрения главы городской администрации составит 10,8 окладов, его первого заместителя — 10,5 окладов. Руководитель аппарата гордумы будет получать 9,3 оклада.
В связи с принятыми изменениями на выплату ежемесячного оклада работникам органов местного самоуправления в текущем году потребуется 24 миллиона рублей. Отмечается, что выплаты предусмотрены в бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Некоторые депутаты высказали мнение о нецелесообразности повышения заработных плат «топ-менеджерам» Рязани в условиях существующей экономической ситуации. Член фракции партии «КПРФ» Петр Пыленок предложил перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание гордумы.
По итогам дискуссии «за» проголосовали 27 депутатов, шестеро оказались против и двое воздержались. Повышение оклада утвердили с 1 октября 2019 года.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах
|
cледующая новость →В Клепиковском районе пенсионер чуть не задушил инвалида
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.