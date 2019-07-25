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12:59, 25 июля 2019 119
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Глава Калужской области предложил жителям Театральной съехать в обмен на новое жилье

Глава Калужской области предложил жителям Театральной съехать в обмен на новое жилье

В среду, 24 июля, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил жителям улицы Театральной съехать в обмен на новое жилье. Пространство планируют сделать пешеходным к празднованию 650-летия Калуги. Об этом пишет портал kaluga.news.

На улице Театральной расположены порядка 30 зданий, построенных в XIX веке. Часть из них являются жилыми, во многих расположены кафе и магазины. К празднику пространство ожидает реконструкция, поэтому власти предложили жильцам сменить прописку.

Так, в середине июля 2019 в ходе архитектурной дискуссии чиновники приняли решение о необходимости проведения инвентаризации всех зданий с разработкой проекта их реконструкции или реставрации, а также организации благоустройства прилегающих к улице территорий, где будут созданы общественные пространства.

В ходе встречи Анатолий Артамонов поручил в ближайшее время организовать встречи с частными владельцами зданий и представителями бизнес-сообщества, готовыми внести вклад в реконструкцию улицы.

«Работа предстоит огромная, и ее можно сделать только с вашим участием. При этом мнение каждого из вас будет услышано. Мы особенно доброжелательно настроены к тем из вас, кто готов принимать участие в реконструкции», — подчеркнул губернатор, обращаясь к предпринимателям.

Фото с сайта правительства Калужской области


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