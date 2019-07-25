Глава Калужской области предложил жителям Театральной съехать в обмен на новое жилье

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 24 июля, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил жителям улицы Театральной съехать в обмен на новое жилье. Пространство планируют сделать пешеходным к празднованию 650-летия Калуги. Об этом пишет
На улице Театральной расположены порядка 30 зданий, построенных в XIX веке. Часть из них являются жилыми, во многих расположены кафе и магазины. К празднику пространство ожидает реконструкция, поэтому власти предложили жильцам сменить прописку.
Так, в середине июля 2019 в ходе архитектурной дискуссии чиновники приняли решение о необходимости проведения инвентаризации всех зданий с разработкой проекта их реконструкции или реставрации, а также организации благоустройства прилегающих к улице территорий, где будут созданы общественные пространства.
В ходе встречи Анатолий Артамонов поручил в ближайшее время организовать встречи с частными владельцами зданий и представителями бизнес-сообщества, готовыми внести вклад в реконструкцию улицы.
«Работа предстоит огромная, и ее можно сделать только с вашим участием. При этом мнение каждого из вас будет услышано. Мы особенно доброжелательно настроены к тем из вас, кто готов принимать участие в реконструкции», — подчеркнул губернатор, обращаясь к предпринимателям.
Фото с сайта правительства Калужской области
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа рязанских заправках протестируют новое топливо с реактором
|
cледующая новость →Мусорный полигон в Божаткове вывели за пределы Рязани
Мы продолжаем знакомить вас с местами, где можно вкусно пообедать или перекусить в Рязани.