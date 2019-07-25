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17:27, 25 июля 2019 197
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Фомин поздравил рязанских следователей с профессиональным праздником

Фомин поздравил рязанских следователей с профессиональным праздником

В четверг, 25 июля, председатель облдумы Аркадий Фомин поздравил рязанских следователей с профессиональным праздником. Он пожелал им крепкого здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях.

«От эффективности вашей работы зависят безопасность и стабильность в обществе, укрепление законности и правопорядка на территории региона, — отметил Фомин. — Значимые результаты, достигнутые за последнее время, развитие ведомства, авторитет и доверие наших жителей стали возможны во многом благодаря компетентности и профессионализму коллектива, четкому взаимодействию с другими правоохранительными органами».

Спикер облдумы также выразил надежду, что любовь к Родине, преданность долгу, осознание высокой ответственности и важности избранного пути будут помогать следователям успешно решать поставленные задачи.


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