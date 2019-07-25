Двое погибли и четверо пострадали при столкновении «КамАЗа» и «Киа» в Касимовском районе

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Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 25 июля, в Касимовском районе произошло смертельное ДТП. Примерно в 16:30 на 251-ом километре дороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» столкнулись два автомобиля, сообщила
По предварительной информации, в аварию попали «КамАЗ», ехавший в сторону Касимова, и Kia Sportage.
В результате травмы получили водитель и пассажир «КамАЗа», а также водитель и пассажир иномарки. Их госпитализровали.
Еще два пассажира легковушки — мужчина и 14-летняя девочка — скончались на месте.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.