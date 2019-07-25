ДТП спровоцировало крупную пробку на Солотчинском мосту

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Утром в четверг, 25 июля, на Солотчинском мосту в образовалась крупная пробка. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения не превышает на некоторых участках 10 километров в час.
Затор спровоцировала авария. «ВКонтакте» опубликовано видео с места ДТП, произошедшего на мосту.
Информация уточняется.
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