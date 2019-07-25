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Вечером в четверг, 25 июля, для рязанцев выпустили очередное метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, в ближайший час с сохранением до конца суток 25 и ночью 26 июля на территории области местами ожидаются грозы, усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, кратковременные ливневые дожди.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.