Четыре тамбовские многоэтажки на две недели остались без горячей воды

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Фото: Pixabay.com
С четверга, 25 июля, в четырёх тамбовских многоэтажках по улице Советской отключат горячую воду. Об этом сообщили в
Горячее водоснабжение приостановят на две недели в домах № 187а, 187б, 187 В и 187е из-за капремонта квартальных сетей от ЦТП-72.
Кроме того, энергетики заменят на участке линию рециркуляции общий длиной более километра.
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