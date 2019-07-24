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16:58, 24 июля 2019 185

За полгода «Рязаньэнерго» расчистил более 750 гектаров трасс линий электропередачи

За полгода «Рязаньэнерго» расчистил более 750 гектаров трасс линий электропередачи

В соответствии с ремонтной программой в «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» продолжаются работы по расчистке просек вдоль трасс линий электропередачи (ЛЭП) 0,4-110 кВ. К началу июля от древесно-кустарниковой растительности расчистили 753,12 га.

Как рассказали в пресс-службе компании, наибольший объем работ пришелся на ВЛ 110 кВ «Коловрат-Сумбулово» — 52,6 га и ВЛ 110 кВ «Бельки — Касимов» — более 48,6 га, а также на воздушные линии 35 кВ «Заборье — Мещерская» — 32,1 га и ВЛ 35 кВ «Шилово — Инякино» — свыше 25 га.

«Для расчистки трасс энергетики применяют специальную технику — современные тракторы с универсальными насадками-мульчерами. Их использование позволяет не только увеличить оперативность и эффективность работы, но и повышает надежность эксплуатации оборудования, а также предупреждает возможное возникновение технологических нарушений, перерывов в электроснабжении потребителей и пожароопасных ситуаций в лесных массивах. Кроме того, древесно-кустарниковая растительность сразу же измельчается в щепу и смешивается с поверхностным слоем почвы, что является одним из самых экологичных способов расчистки», — говорится в сообщении.

До конца года специалисты планируют выполнить работы на общей площади 1251 га.

«Реализация мероприятий по расчистке трасс и расширению просек высоковольтных линий 0,4-110 кВ в пределах охранных зон является важным направлением деятельности „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“, связанной с подготовкой оборудования электросетевого комплекса к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2019-2020 года», — напомнили в компании.


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