За первые шесть месяцев 2019 года в Рязанской области нашли 103 фальшивые купюры

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За первые шесть месяцев 2019 года в Рязанской области выявили 103 фальшивые купюры. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
За это полугодие нашли одну купюру номиналом сто рублей. При этом традиционно больше всего поддельных банкнот номиналом пять тысяч рублей — 59 штук (59% от общего количества выявленных фальшивок).
На втором месте по популярности у мошенников купюры номиналом тысяча рублей — 26 банкнот, на третье место по числу подделываемых вышли банкноты в две тысячи рублей, таких обнаружили 15 штук.
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