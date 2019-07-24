Во Владимирской области выросла «коммуналка»

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Фото: Pixabay.com
Во Владимирской области продолжают расти коммунальные тарифы. Об этом написал портал
Так, с 1 июля региональные тарифы на коммунальные услуги в среднем выросли на 2% при максимальной планке в 4%.
По словам директора регионального департамента цен и тарифов Марии Новоселовой в некоторых муниципальных образованиях оказался превышен и этот показатель, даже при том, что 88% котельных области перешли на газ.
Наибольший рост отмечен в городе Камешково, там тарифы вырастут на 8,4%.
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