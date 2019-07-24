Во Владимире назвали лучшие дома города

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во Владимире назвали победителей конкурса мэрии «Лучший дом». Об этом пишет
Победителей и призеров наградили дипломами в 2-х номинациях: «Лучший дом, построенный до конца 2013 года» и «Лучший дом, построенный после 2013 года».
В финал конкурса вышло 12 домов. Конкурсная комиссия оценивала состояние строительных конструкций, подъездов, придомовых территорий, наличие детских и спортивных площадок и многое другое.
В первой номинации победили:
Тройка лидеров во второй номинации:
Фото администрации Владимира
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ двух районах Рязанской области на неделю отключат газ
|
cледующая новость →В Шиловском районе пропал 62-летний мужчина
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.