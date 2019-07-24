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16:13, 24 июля 2019 1 079
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Во Владимире назвали лучшие дома города

Во Владимире назвали лучшие дома города

Во Владимире назвали победителей конкурса мэрии «Лучший дом». Об этом пишет сайт городской администрации.

Победителей и призеров наградили дипломами в 2-х номинациях: «Лучший дом, построенный до конца 2013 года» и «Лучший дом, построенный после 2013 года».

В финал конкурса вышло 12 домов. Конкурсная комиссия оценивала состояние строительных конструкций, подъездов, придомовых территорий, наличие детских и спортивных площадок и многое другое.

В первой номинации победили:

  • Дом № 2-г по улице Верхняя Дуброва (ТСЖ «Наш дом-3»);
  • Дома №№ 25 и 27 по улице Соколова-Соколенка (оба — ТСЖ «Ритм»);
  • Дом № 4-а по улице Комиссарова (ООО «ЖЭУ»).

Тройка лидеров во второй номинации:

  • Дом № 2-б по улице Верхняя Дуброва (ООО «Квартал»);
  • Дом № 8-а по улице Чапаева (ТСН «Чапаева»);
  • Дом № 15 по улице Нижняя Дуброва (ООО «ИВТБС «Владимирский»).

Фото администрации Владимира


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