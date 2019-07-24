Владимирцы задолжали за газ почти миллиард рублей

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Фото: Pixabay.com
По итогам первого полугодия 2019 года жители Владимирской области задолжали за газ почти миллиард рублей. Об этом пишет
Поставщик газа направил в региональный Арбитражный суд 266 исков о взыскании просроченной задолженности за потребленный газ с юрлиц. Их общая сумма составила более 970 млн рублей. Из них около 521 млн рублей уже погашены.
За этот же период в суды направили более восьми тысяч исков о взыскании задолженности с физических лиц. Жители региона задолжали газовщикам почти 36 млн рублей. Суд уже принял решения о взыскании 22,5 млн рублей, оставшиеся дела рассматриваются.
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