В Туле неизвестные избили и ограбили мужчину

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На улице Нестерова в Пролетарском райне Тулы неизвестные напали на мужчину. Об этом сообщил
По предварительным данным, в ночь на вторник, 23 июля, преступники избили мужчину, отобрали барсетку и мобильный телефон. Общий ущерб составил свыше тридцати тысяч рублей.
Полицейские нашли грабителей, те сознались в содеянном. Один из них ранее был судим. На них завели уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».
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