В Туле из-за ремонта сетей отключат свет. Адреса

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В среду, 24 июля в Туле из-за плановых работ некоторые дома останутся без электричества. Об этом пишет
С 09:00 до 16:00 свет отключат по адресу:
С 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся следующие улицы:
С 10:00 до 16:00 электричества не будет в ряде домов:
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