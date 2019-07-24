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10:39, 24 июля 2019 155
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В Туле из-за ремонта сетей отключат свет. Адреса

В Туле из-за ремонта сетей отключат свет. Адреса

В среду, 24 июля в Туле из-за плановых работ некоторые дома останутся без электричества. Об этом пишет сайт телеканала «Первый Тульский».

С 09:00 до 16:00 свет отключат по адресу:

  • улица Шухова (Палатка «Хлеб»).

С 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся следующие улицы:

  • Калужское шоссе, дома 9, 7, 15, 11, 13;
  • улица П. Морозова, дома 2-60 (четные), 1а-39 (нечетные);
  • улица Газовая, дома. 55, 52;
  • переулок Репина, дома 42, 44, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 42;
  • улица Айвазовского, дома 28-40 (четные), 23-39 (нечетные);
  • переулок Кирпичный, дома 4-12;
  • улица Малый Тупик, дома 4-30 (четные), 3-39 (нечетные),
  • улица Демидовская, дома 172-192 (четные), 211-225 (нечетные);
  • улица Железнодорожная, дома 14-23;
  • улица Октябрьская, дома 132;
  • улица Оружейная, дома 54а, 58а;
  • улица Сурикова, дома 27, 29;
  • улица Ползунова, дома 2, 4, 6;
  • поселок Первомайский, улица Чапаева, дома 1-39;
  • поселок Первомайский, улица Ленина, дома 22а, 23, 24.

С 10:00 до 16:00 электричества не будет в ряде домов:

  • улица С. Ковалевской, дома 1-11 (нечетные), 2а, 4-14 (четные), 19а;
  • улица Яблочкова, дома 60-72 (четные), 62а;
  • переулок Глушанский, дом 2;
  • 1-й Яблочковый проезд, дом 1.

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