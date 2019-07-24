В Спасском районе пропал 79-летний мужчина

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Спасском районе пропал 79-летний Евгения Петрович Дмитриев из села Новый Киструс. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «
24 июля пенсионер ушел в неизвестном направлении. Отмечается, что мужчина дезориентирован и нуждается в медпомощи.
Приметы: рост 167 сантиметров, нормального телосложения, глаза голубые, волосы седые, имеются залысины. Одежда: синий спортивный костюм, синяя футболка, темно-синие резиновые сланцы, черная бейсболка с красными вставками.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по номерам 8 800 700 54 52, 112.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Из палатки на улице Есенина изъяли 20 литров незаконного алкоголя
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.