RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
В Рязани вдвое увеличат количество автобусов №20. Об этом сообщил
С 22 июля МУП «Автоколонна №1310» увеличила количество подвижного состава на этом маршруте с шести до восьми единиц. С 15 августа маршрут начнут обслуживать десять автобусов. Планируется, что с 1 сентября их количество увеличат до 12 в связи с началом учебного года и увеличением пассажиропотока.
По словам представителя мэрии, интервал движения сократится с двадцати до десяти минут.
Такое решение приняли из-за отзыва Арбитражным судом свидетельства на право перевозки у коммерческого перевозчика, обслуживающего маршрут №91.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьАлександр Шерин не прошел муниципальный фильтр на выборах липецкого губернатора
|
cледующая новость →Из-за ремонта трассы М-7 во Владимире перекроют один из перекрестков
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.