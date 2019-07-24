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17:52, 24 июля 2019 507
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В Рязани вдвое увеличат количество автобусов №20

В Рязани вдвое увеличат количество автобусов №20

Фото: Администрация Рязани

В Рязани вдвое увеличат количество автобусов №20. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

С 22 июля МУП «Автоколонна №1310» увеличила количество подвижного состава на этом маршруте с шести до восьми единиц. С 15 августа маршрут начнут обслуживать десять автобусов. Планируется, что с 1 сентября их количество увеличат до 12 в связи с началом учебного года и увеличением пассажиропотока.

По словам представителя мэрии, интервал движения сократится с двадцати до десяти минут.

Такое решение приняли из-за отзыва Арбитражным судом свидетельства на право перевозки у коммерческого перевозчика, обслуживающего маршрут №91.


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