В Рязани появился новый аудиогид «прогулка с Павловым»

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В Рязани подготовили новый аудиогид «прогулка с Павловым». Об этом сообщил региональный туристский информационный центр.
«Всем нам известно имя академика Павлова еще со школьной скамьи, и вот теперь он вам расскажет о своем детстве и юности, которые прошли в Рязани, поделится воспоминаниями о дорогих сердцу местах и людях», — говорится в анонсе гида.
Маршрут прогулки начинается от его родного дома, проходит по улицам Семинарской и Соборной, а заканчивается в Кремле.
Скачать аудиогид можно по
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